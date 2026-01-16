¡ÖGo! ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿À¼Í¥¤Î»³Â¼¶Á¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥×¥ê¥­¥å¥¢¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¡ÛÀ¼Í¥¡¦»³Â¼¶Á¤µ¤ó¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÌÈµö¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡Á¡×»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖµîÇ¯²Æ¤´¤í¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡×¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤º