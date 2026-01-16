JR東日本は、16日、山手線と京浜東北線の全線をはじめ東海道線などが、新橋駅〜品川駅間の停電のため運転を見合わせたことで、利用客約67万3000人に影響が出たことを明らかにしました。運休となった列車は全部で230本で、このうち特急電車の運休は16本でした。また354本の列車に、最大で約490分の遅れが出たということです。JR東日本は大変ご迷惑をおかけしたと謝罪しています。なお原因については現在調査中ということです。山手