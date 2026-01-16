慶大の常松広太郎外野手（4年＝慶応湘南藤沢）が16日、カブスとマイナーリーグ契約を結んだことを、自身のSNSで公表した。自身のXに「Chicago Cubs(@Cubs)とマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と投稿。ユニホーム姿で契約書にサインする写真などを載せた。1メートル85、92キロと恵まれた体格を持つ右の強打者。3年春にリー