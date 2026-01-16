東京都杉並区のアパート前で、部屋の明け渡しの強制執行手続きに訪れた男性２人が刺されて死傷した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された職業不詳の男（４０）が調べに、「２人を刺した後、自分も死のうと思い、部屋でトイレットペーパーを燃やした」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、男が自暴自棄になって事件を起こしたとみている。同庁は１６日、死亡したのは神奈川県海老名市東柏ヶ谷、家賃