プロ野球・DeNAは16日、春季キャンプの参加メンバーを発表しました。選手らは一軍とファームの2班に分かれてキャンプを実施。沖縄・宜野湾で行われる一軍キャンプには主力や、注目の新戦力デュプランティエ投手、古市尊選手が参加します。前年度はルーキーも一軍に参加していましたが、今年度はルーキー全員がファーム組スタートとなりました。なお、メンバーについては変更が発生する可能性もあるとのことです。■参加メンバー【