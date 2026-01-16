ハイアール ジャパン セールスは1月15日、洗濯・乾燥後に槽内の湿度を下げる新機能などを備えたコンパクトドラム式洗濯乾燥機「DeLAITO」（ディライト）シリーズ5機種を発表しました。2月3日から順次販売を開始します。DeLAITOシリーズは合計5機種。4機種は2月3日に発売し、1機種（JW-FP8B）は2月中旬の発売となる「DeLAITO」はAdvanceとStepの2シリーズ、計5機種を展開「DeLAITO」は、2022年4月にハイアールが発売した「AITO」シ