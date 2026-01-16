17日から始まる大学入学共通テストを前に、石川県内の大学には受験生たちが下見に訪れ、試験会場を確認していました。石川県内では8大学が試験会場となる大学入学共通テスト。ことしの志願者は、去年より124人多い5415人となっています。その半数以上となる約2800人の受験会場、金沢大学では案内看板が設置され、訪れた受験生たちが試験場までの経路などを確認していました。 受験生は：「かなり不安なんですけど、頑張りたいと