史上初の2度目の3連覇第102回箱根駅伝で3年連続9度目の総合優勝を飾った青学大が、25日に神奈川県相模原市で優勝パレードを開催する。16日、相模原市が発表した。昨年は約3万人が来場。原晋監督および箱根路を駆け抜けた選手たちがオープンバスに乗車し、JR横浜線・淵野辺駅北口周辺にて約300メートルのパレードを実施する。青学大は今大会、1区を16位でスタートする苦しい展開となったが、5区で主将の黒田朝日（4年）が区間新