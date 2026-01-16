飼い主さんにかまってもらおうと、こたつの上に飛び乗った猫ちゃん。そんな猫ちゃんの様子を近くで見守ってみた結果、可愛すぎる姿を見せてくれたと話題になっています。その光景を見た人からは、「癒されすぎて心臓止まるかと思った」「かまって顔の可愛さに完全にやられた」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は200万表示を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。 【写真：かまってほしそうに『こたつの上に座る黒猫』→