キッコーマン食品は2月2日、新しいタイプのしょうゆ「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200mlを発売する。価格は232円（税別）。うどんは年間を通して食べられており、近年は家庭で食べる機会も増えている中、今回登場する「いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」は、家庭でのうどんをもっと手軽に、おいしく食べるためのだししょうゆとして開発。「いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」は、6種