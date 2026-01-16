本日1月16日より公開となった短編オムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season8』。公開直前となる1月15日に舞台あいさつが行われ、短編「カラノウツワ」から松田美由紀監督、短編「The Breath of the Blue Whale」から、プロデュースを務めたMEGUMI、監督の佐渡恵理、主演の濱尾ノリタカ、共演のNANAMI、さらに公募作品枠より、節田朋一郎監督、廣田耕平監督、安藤春監督らが登壇。公開を迎える喜び、各作品へ込めた想いを語った。