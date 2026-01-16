広島のドラフト４位・工藤泰己投手＝北海学園大＝は、“平良式クイック”導入で崩れない男を目指す。１６日、広島・廿日市の「大野練習場」で選手会合同自主トレに参加。安定感を求め、無走者時でもクイック投法を採用する意向を示した。一般的に球速が落ちるとされるクイックでも球速が落ちないことも決断を後押し。「シーズンを通じて活躍するために、修正がしやすい、エラーが少ないフォームを探っていかないといけない」と明