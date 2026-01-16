広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝が１６日、初ブルペンに臨んだ。広島・廿日市の「大野練習場」で選手会合同自主トレに参加。２３球投じ「内容的に良かったかと言われるとそうじゃないが、感覚を養っていきたいと思っているので、いいブルペンになった」と振り返った。今後は３勤１休のクールごとに１度ずつブルペンに入る予定。「球数を増やして、傾斜での投球を増やしていきたい」と思い描いた。視察した菊地原１軍