¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)¥¤¥ó¥ÉOP¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦½à¡¹·è¾¡¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë³«ºÅ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯28°Ì¤Î¿ÎÊ¿ºÚ·îÁª¼ê¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Î³Ê¾å¡¦Ãæ¹ñ¤Î²¦»ã×ÞÁª¼êÁê¼ê¤ËÁ±Àï¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¥²¡¼¥àÆ¬¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¿ÎÊ¿Áª¼ê¡£8-8¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤âÆÍ¤­Êü¤·¤òµö¤µ¤º¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇºÇÂç2ÅÀº¹¤ò¼é¤ëÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤