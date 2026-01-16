◇WTTスターコンテンダードーハ(13日〜18日、カタール)卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスの1回戦がスタートし、日本勢は平野美宇選手ら6選手がラウンド32に進みました。1回戦、平野選手(世界ランク62位)は台湾の18歳・葉伊恬選手(同55位)と対戦。フルセットの末、3-2で勝利し、次戦は世界ランク16位の韓国のチュ・チョンヒ選手と対戦します。横井咲桜選手(同34位)は1回戦をストレートで勝利。次戦は中国の強