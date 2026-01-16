NBAのホーネッツ戦でシュートを放つレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは15日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのホーネッツ戦に途中出場し、17分39秒プレーして3得点、1リバウンドだった。チームは117―135で敗れ、24勝15敗となった。