プロ野球・巨人は16日、楽天から海外FA権を行使していた則本昂大投手と選手契約を結んだことを発表しました。則本投手は三重中京大からドラフト2位で楽天に入団。プロ1年目から15勝をあげて新人王に輝き、チームの日本一に貢献しました。さらに2年目からは4年連続200奪三振以上をマークし、5年連続奪三振王に輝くなど、チームをけん引しました。近年はリリーフとして登板し、2024年には54登板で32セーブ。セーブ王のタイトルも獲得