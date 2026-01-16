将棋の公式戦番勝負対局規定検討委員会が16日、東京都渋谷区の将棋会館で第1回会議を開催した。同委員会は女流棋士が妊娠・出産時にタイトル戦出場が事実上不可能となる対局規定に対し、福間香奈女流6冠（33）が再考を求めた経緯を受けて発足。同規定の該当部分はすでに削除されている。委員は上田初美女流五段、岩根忍女流三段、内山あや女流初段の現役女流棋士をはじめ、安達知子・愛育病院名誉院長ら9人で構成。委員長に