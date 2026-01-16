新宿歌舞伎町・大久保公園の向かいに事務所を構える、公益社団法人日本駆け込み寺。歌舞伎町だけでなく全国からさまざまな悩みを抱えた人たちが訪れ、無料で相談ができる施設として知られる。だが2025年5月、当時の事務局長がコカインの所持によって逮捕されると、都からの補助金は打ち切られ、返還を余儀なくされた。折しも、26歳の清水葵さんが理事長に就任したばかりのときだった。財政状況の傾くなか、諦めずに闘う清水さん