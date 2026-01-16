愛知の高校生が、アメリカのメジャーリーグに挑戦します！ 【写真を見る】｢大谷選手から三振を取りたい｣ 愛知の高校生がアメリカのメジャーリーグ｢フィリーズ｣とマイナー契約 誉高校のモレチ･アレシャンドレ投手 愛知県小牧市出身、誉高校のモレチ・アレシャンドレ投手がきょう、アメリカ・メジャーリーグのフィリーズとマイナー契約を結びました。 （モレチ・ア