アストン・ヴィラは1月の移籍市場でレアル・マドリードMFダニ・セバージョス（29） の獲得に興味を持っている可能性があるようだ。英『TalkSPORT』が報じている。2017年にベティスからレアルに加入した同選手は昨夏にも移籍の噂が浮上し、マルセイユやアタランタ、ユヴェントス、さらに古巣のベティへの復帰もささやかれていた。結果的にセバージョスは残留したが、今シーズンのリーグ戦でここまで11試合の出場でプレイタイムは367