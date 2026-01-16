日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイするFWジャン・フィリップ・マテタ（28）にセリエAの強豪が目を光らせているようだ。23-24シーズンは公式戦39試合で19ゴール6アシスト、24-25シーズンは公式戦46試合で17ゴール4アシスト、そして今シーズンはここまで公式戦32試合で10ゴール2アシストとここ数年安定した数字を残しているマテタは移籍市場が開くたびに多くのクラブから関心が寄せられていた。来夏には現行契