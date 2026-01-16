受験シーズンが本格化する中、石川県白山市の石川県ふれあい昆虫館では、一風変わったお守りが人気を集めています。金色に輝くのは「オオゴマダラ」というチョウのサナギ。思わず拝みたくなるほどなんとも御利益がありそうです。石川県ふれあい昆虫館の福富宏和学芸員は「チョウがサナギから成虫になることを、羽化すると言いますが、受験に受かるという言葉を掛け合わせて、チョウのサナギの抜け殻がお守りの中に入っています」と