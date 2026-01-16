長年愛される『スター・トレック』シリーズの最新作、『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン3のブルーレイBOXが、3月25日（水）より発売となることが決定した。 『スター・トレック』初心者におすすめの入門編スピンオフ作品とは？