女児２人にわいせつな行為をしたなどとして、大阪地検が、オーストラリア国籍で大阪市在住の無職の男（５９）（公判中）を不同意わいせつ罪などで起訴していたことが捜査関係者への取材でわかった。男は面倒を見るとして保護者から女児を預かり、自宅でわいせつな行為を繰り返していたという。起訴状などでは、男は２０２４年５月〜２５年４月頃、大阪市内の自宅で、当時６歳だった女児ら２人の下半身を触ったほか、自身のスマ