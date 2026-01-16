金融庁はプルデンシャル生命保険の問題を受け、日本テレビの取材に対し次のように答えました。「こうした金銭不祥事が発覚したことは大変遺憾である。同社において発生原因をしっかり分析し、それを踏まえた効果的な再発防止策を実施することが重要であると考えている。金融庁としては、こうした措置が同社で確実に実施されるようにしっかりと確認していく」