21日に「あじさい坂／自慢の栃木」でデビューする演歌歌手平山花羽（27）が16日、東京・港区のライブレストラン青山で、デビューコンベンションを開催した。「あじさい坂」「自慢の栃木」や師匠松前ひろ子（75）の「人生舫い船」などを自慢の伸びる高音で披露。「まずは生まれ故郷の栃木県栃木市でコンサートをすることが目標です。そしてゆくゆくは紅白歌合戦に出場したい」と語った。子どものころから歌手を目指していたが、願い