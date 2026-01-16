果実の美味しさを知り尽くしたタカノフルーツパーラーから、いちご好きにはたまらない期間限定企画が登場。「タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～」は、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーが一度に楽しめる贅沢な内容です。甘酸っぱい旬の苺に包まれながら、心までとろけるようなひとときを過ごしてみませんか♡ご褒美時間にぴったりの注目メニュ}