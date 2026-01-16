ファミリーマートの新社長に就任する小谷建夫氏ファミリーマートは16日、取締役で親会社の伊藤忠商事の執行役員も務めている小谷建夫氏（61）が社長に昇格する人事を発表した。3月1日付。細見研介社長（63）は退任後、伊藤忠の常務執行役員に就く。社長交代は5年ぶりとなる。2021年に就任した細見氏は、衣料品販売や店舗のデジタル広告の強化を進めてきた。小谷建夫氏（おだに・たつお）大阪大卒。1988年伊藤忠商事。エド