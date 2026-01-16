立憲民主党と公明党は、衆院選に向けて結成した新党の名称を「中道改革連合（略称は『中道』）」と発表しました。立憲民主党・野田代表:生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していこう。公明党・斉藤代表:中道改革連合を作ることができたというのは、大変大きな今、一歩を踏み出したという気持ち。新党が掲げる政策について立憲の野田代表は、「かなり煮詰まってきている」として、食料品を念頭に「消費税の減税は入れて