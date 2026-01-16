プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は16日に獲得が発表された則本昂大投手について「素晴らしい補強をしていただきました」などと語りました。則本投手は楽天から海外FA権行使。メジャーの球団ではなく、巨人と3年総額13億円（金額は推定）で契約することになりました。背番号は43になる予定で、「いま35歳。43歳までやってほしい」と阿部監督は語りました。また、先発転向について聞かれると「本人の意向も確かめたい」と一言。「先