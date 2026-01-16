10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が16日、ブログを更新。血液検査の結果を報告した。ネイボールは6日の投稿で、「最近、副作用の影響で体調があまり良くありません。それとは別に、普通に体調が悪い日も増えてきた気がしています」と打ち明け、「先生にも『もしかしたら身体に何か異常があるかもしれない』と言われ、今日は朝から病院に来て、これから採血を受けます