九州で育った方なら、誰もが知る2つのソウルフード、竹下製菓のアイス「ブラックモンブラン」と、リョーユーパンの「マンハッタン」。この2大巨頭がまさかの融合を果たしたコラボ商品「ブラックモンブランマンハッタン」が、2025年12月1日から2026年1月31日までの期間限定で販売されています。鹿児島在住の筆者も、この夢のコラボを聞きつけ発売当初から捜索を続けていたのです