ウズベキスタンの首都タシケントから離陸した7Q3167便が北京時間1月15日午前2時24分、36人の旅客を乗せて中国北西部の新疆ウイグル自治区カシュガル（喀什）の徠寧国際空港に到着しました。これにより、カシュガル-タシケント間の定期国際旅客便が正式に就航しました。 同路線は週1便の往復で、飛行時間は約2時間と両都市間の移動時間が大幅に短縮されました。この「空中ハイウエー」の就航により、両都市の人的往来がいっそう便利