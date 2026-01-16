ソフトバンクのドラフト5位ルーキー郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が16日、小久保裕紀監督の言葉に刺激を受けた。この日、福岡県筑後市のファーム施設で新人合同自主トレを視察した小久保監督は、練習開始前の集合時には、新人選手を前に訓示。野球ノートをつけることと、継続することの重要性を説いた。郄橋は「やるのは自分だな、とあらためて感じた」とうなずいた。野球ノートは社会人の頃から付けている