静岡県富士市の中学校で1月15日、給食にガラス片が混入しているのが見つかりました。ガラス片を口に含んだ女子生徒やほかの生徒教職員にけがはありませんでした。 【写真を見る】割れた調味料のビン 富士市教育委員会によりますと、15日午前11時50分頃、富士市内の中学校で給食のキムチチゲを食べた中学2年生の女性生徒1人が、口の中に違和感があり取り出したところ、約7ミリのガラスの破片が見つかりました。女子生徒や他の生徒