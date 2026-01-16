俳優の窪塚洋介（46）が16日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ゴルフ場でのオフショットを公開し、元V6で俳優の森田剛（46）、女優の宮沢りえ（52）夫妻の貴重な夫婦ショットを披露した。「森田剛＆宮沢りえ夫妻meetsSami-T＠多摩ヒルズ」とつづり、ゴルフ場での4ショットを公開。DJなどとして活動するSami-T、仲睦まじく寄り添う森田と宮沢、窪塚が収められた一枚になっている。Sami-Tも同じ写真を投