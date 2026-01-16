東京証券取引所16日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。政府の積極財政政策に期待する「高市トレード」で相場の過熱感が強まっており、利益確定の売り注文が優勢となった。終値は前日比174円33銭安の5万3936円17銭。東証株価指数（TOPIX）は10.30ポイント安の3658.68。出来高は約24億1402万株だった。