【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）第５戦は１５日、スイスのラークスで男女予選が行われ、男子は戸塚優斗（ヨネックス）、山田琉聖（ＪＷＳＣ）ら５人が上位１２人で争う決勝に進出した。女子は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）、工藤璃星（同）ら５人が上位１０人による決勝に進んだ。けがから復帰した１６歳の清水が、今季初戦で堂々の予選２位通過を決めた。昨年３月の