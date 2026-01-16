巨人の田中瑛斗投手、リチャード内野手、中山礼都内野手が出演するフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ『プロ野球トーク日本シリーズ』」が、１８日の午後７時から放送される。１２球団２４選手が出演。昨季ブレイクした巨人の若手３選手も爆笑トークを繰り広げた。ＭＣの浜田雅功と初対面し「話を振ってくれたり、場の雰囲気を持たせるのがさすが」（田中瑛）、「すごい声の透きとおる遠くまで聞こえそうな声でした」（リチャ