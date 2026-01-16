俳優の小池徹平が１６日、大阪市内で行われたミュージカル「どろんぱ」（４月３〜７日＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）の取材会に出席した。同作は、「日本発のオリジナルミュージカルを世界へ」をテーマに、ワタナベエンターテインメントと劇作家・末満健一がタッグを組んで立ち上げたＭＯＪＯプロジェクト（ＭｕｓｉｃａｌｓｏｆＪａｐａｎＯｒｉｇｉｎｐｒｏｊｅｃｔ）第二弾だ。小池演じる煙の妖怪・烟々羅（えん