対ドルでほぼ膠着、対円でも一時の下げから戻す＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは昨日海外市場で0.6700ドルを超えたものの、高値は0.6710ドルまでにとどまった。16日は0.6700ドルを挟んだ12ポイントの狭いレンジでもみ合いとなっている。 豪ドル円は片山財務相による円安けん制発言を受けた円買いに、106円20銭前後から105円88銭を付けたが、その後106円10銭台に戻すなど、影響は限定的となっている。対ドルでの豪ドルの