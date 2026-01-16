ドル円は午前に円高進行の場面も、その後安値から戻す＝東京為替概況 16日の東京市場のドル円は、158円台での推移が続いた。朝方に158円70銭を付ける場面が見られたが、片山財務相が「日米財務相の合意の中には為替介入が含まれている」「あらゆる手段を含め断固たる措置を取ることを再三申し上げている」「足元の円安動向については憂慮している」などの強い円安牽制（けんせい）発言を行ったことで、いったん円買いが