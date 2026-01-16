【ワシントン共同】パーネル米国防長官補佐官（広報担当）は15日、米軍準機関紙「星条旗」の紙面作りを「21世紀仕様に刷新する」とX（旧ツイッター）で表明した。トランプ政権の姿勢に配慮する思惑があるとみられる。パーネル氏は、保守派がリベラル派を侮蔑する際に使うWOKE（ウォーク、意識高い系の意）という言葉を使い「士気を損なうWOKEな内容を取り除く」と説明した。今後は戦闘や兵器システムなど軍事関連情報に焦点を