神戸市中央区の商業ビルで昨年２月、開いたままのエレベーターの扉から男性が転落死したとみられる事故で、兵庫県警は１６日、エレベーターの保守管理を担っていた「三菱電機ビルソリューションズ」の２０歳代と３０歳代の男性社員２人を業務上過失致死容疑で書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。事故は２０２５年２月２７日未明、８階建てのビルで発生。ビル内のカラオケ店を利用していた男性（当時３１歳）がエレベ