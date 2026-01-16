将棋の女流棋士が妊娠により事実上の不戦敗となる対局規定の見直しが求められていた問題で、日本将棋連盟は、女流棋士が妊娠をためらうことなどがないような制度を検討する委員会を発足させました。この問題は将棋の福間香奈女流六冠が、妊娠中にタイトル戦の延期を求めたものの応じられず、その後、「母子の安全のため」を理由に妊娠中の女流棋士を事実上の不戦敗とする日本将棋連盟の対局規定の見直しなどを求めてきたものです。