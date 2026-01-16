ディナモ・ザグレブ(クロアチア1部)は15日、DFタビナス・ポール・ビスマルク(23)の完全移籍加入を発表した。複数年契約だとしている。タビナスは青森山田高出身で3年時には全国高校サッカー選手権準優勝で大会優秀選手に入った。高卒で当時J3のいわてグルージャ盛岡に加入し、1年目は15試合1得点。J2に昇格した翌年の2022シーズンは26試合1得点だったが、10月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されて契約解除となっていた