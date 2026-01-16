パソコン専門店のドスパラが、写真を「自分メディア」として捉え直すためのオンラインセミナーを実施する。参加は無料。講師は写真評論家の鳥原学氏。 SNS、Webページ、リアルでの展示、ZINEといった多様化する発表媒体の特性に合った活用法を学ぶ内容。「SNS時代に写真家が“自分を見失う”理由とは」「作品と発表媒体の関係はどう変わったのか」などがポイントとして挙げられている。 クリエイターを