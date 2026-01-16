協和コンサルタンツ [東証Ｓ] が1月16日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比21.9％増の9.2億円になり、26年11月期も前期比10.3％増の10.2億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、11期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の1.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.4％→7.2％に大幅改善し