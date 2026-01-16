ティムコ [東証Ｓ] が1月16日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常損益(非連結)は8500万円の赤字(前の期は2400万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年11月期は3600万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の経常損益は500万円の赤字(前年同期は1400万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.1％→-1.1％に大幅悪化した。 株探ニュース